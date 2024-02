Tobias Rattinger verbesserte in Monaco seine persönliche Bestzeit.

Beim internationalen 5-Kilometer-Lauf in Monaco lief Tobias Rattinger vom LAC Amateure Steyr in 14:09 Minuten auf den guten 19. Platz. Österreichs 3000-Meter-Hindernis-Staatsmeister verbesserte damit nicht nur seine erst im Vorjahr aufgestellte persönliche Bestzeit um 34 Sekunden, sondern katapultierte sich in der heimischen ÖLV-Bestenliste über 5000 Meter damit bereits auf Rang vier.

