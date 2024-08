Beim Bundesligaauftakt wartet der Titelverteidiger

Unter neuen Vorzeichen starten die Frauen von Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach am Sonntag um 16 Uhr in die Bundesliga-Feldsaison im Faustball. Die erfolgsverwöhnten Kremstalerinnen, die sich heuer erstmals seit dem Aufstieg in die höchste Spielklasse nicht im Titelrennen wiederfanden, sondern gegen den Abstieg kämpfen mussten, treffen in der ersten Runde auswärts in Freistadt auf Staatsmeister FBC Urfahr und Bronzemedaillengewinner Union Freistadt. Die Hoffnungen der Nußbacherinnen ruhen dabei vor allem auf Angreiferin Ines Salzberger, die nach ihrer Babypause immer besser in Schwung kommt, und Kapitänin Katharina Lackinger.

Die Nußbacher Herren sind in der 2. Bundesliga bereits am Samstag am Ball. Ab 14 Uhr empfangen sie in der Arena Nußbach den SSV Bozen und ÖTB Drösing.

