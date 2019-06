Tipps und Tricks zum Steyrer Stadtfest

Vor 40 Jahren wurde das Steyrer Stadtfest zur Aufbesserung der Vereinskassen ins Leben gerufen. Mit Konsumation – erwartet werden 25.000 Gäste – sollen auch ab heute beim dreitägigen Stadtfest Sportler, Feuerwehrler, Pfadfinder und Kulturgruppen ihren Finanzbedarf erwirtschaften.

Wer ist der Haupt-Act des heurigen Festes?

Mit der Band "Wir4" ruft Kulturamtsleiter Augustin Zineder heute um 20 Uhr die amtlichen Nachlassverwalter des Austro-Pop auf die Stadtplatzbühne. Am Schlagzeug trommelt der einstige Drummer der "Nr. 1 vom Wienerwald", den Bass zupft der Fendrich-Bruder, und Ulli Bäer stimmt seinen Hit "Der Durscht" an. Alternativprogramm à la Radio FM4 dazu auf dem Grünlandfest im Schlosspark, Samstagabend rappt "Yasmo".

Wo bietet sich die beste Parkgelegenheit?

Wem es ein paar Münzen wert ist, stellt das Auto in der Hanggarage in der Dukartstraße ab. Hinüber über den neuen Ennssteg – und man ist mitten im Geschehen. Gratis-Parkplätze gibt es auf dem fünf Gehminuten im Eilmarsch entfernten Reithoffergelände.

Wo gibt’s Schmankerl und das beste Festessen?

Am Ennskai läuft jedes Jahr ein Wettbewerb zwischen den Kulturvereinen der Kroaten, Bosnier und Serben in Steyr. Jeder behauptet, seine Cevapcici seien die besten. Ergebnis einer Kostprobe der OÖN im Vorjahr: Alle schmecken hervorragend. Wer gerne knuspriges Brathendl verspeist, stellt sich am besten bei den Pfadfindern oder beim Festzelt des ATSV an. Kaiser im Grillen von Koteletts sind wiederum die Naturfreunde, die mehrere Varianten anbieten.

Und die Durstlöscher auf dem Stadtfest?

Die Brau-Union ist einer der Hauptsponsoren, es gibt demnach alle Biere aus der Palette des Konzernes. Wer Craft-Beer mag, gönnt sich auf dem Grünlandfest die eine oder andere Halbe von Klaus Kremsmayrs "Steyrer Bräu".

Wo kann man am besten das Feuerwerk am Samstag, 22.30 Uhr, betrachten?

Sponsor Liwest und die Feuerwerker von "Pinto" aus Aggsbach-Markt wissen, dass es sich um ein Jubiläums-Stadtfest handelt, und legen Batterien nach: Mit 20 Minuten Dauer soll es das längste und prächtigste Feuerwerk in Steyr werden – am besten zu sehen von der Schönauerbrücke, aber auch vom vorderen Bereich des Ennskais.

Was ist auf dem Stadtfest für Familien mit Kindern zu empfehlen?

Samstag ist Familientag. Sportvereine bauen ihre Klettertürme und Schusswände auf. Beim Vergnügungspark am Brucknerplatz dreht sich ein Kinderkarussell, kleine Fahrgeschäfte gibt es auch auf dem Ennskai.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at