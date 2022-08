Die Künstlertruppe "Daidalos", die bei Mittelalterfestivals mit dem Feuer zu spielen begann, kommt aus Purgstall (Bezirk Scheibbs) im tiefsten Mostviertel. Die Akteure von Pflasterspektakeln selber stammen also gar nicht alle aus der Stadt ab. Am Samstag bewies die Marktgemeinde Kremsmünster in Zusammenarbeit mit der Feldkirchener Veranstaltungsagentur Kultursaal-Events, dass Straßenkunst nicht nur auf urbanem Pflaster funktioniert.