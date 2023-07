Tim Briedl schnuppert in tschechischem Wildwasser WM-Luft

Der SV Forelle Teefix Steyr Kanu hat wieder einen neuen WM-Starter: Tim Briedl (15) hat sich heuer erstmals für die Junioren Wildwasser WM in Roudnice in Tschechien qualifiziert. Tim, der seit heuer die HTL Steyr (Mechatronik) besucht, ist schon im Einsatz und schnuppert noch bis 9. Juli internationale Wettkampfluft. Er geht im Wildwasser im Sprint und in der klassischen Regatta gemeinsam mit seinen Teamkollegen aus der Steiermark und aus Kärnten an den Start.