Tim Briedl schafft bei der EM vier Top 10-Platzierungen

Bei der klassischen Regatta über fünf Kilometer belegte der HTL-Schüler auf der Engelberger Aa den ausgezeichneten 15. Platz. Im Sprint erzielte der junge Dietacher den 24. Platz bei den Junioren. Trotz starker Konkurrenz und wechselndem Wasserstand stellte Briedl sein Talent unter Beweis.

Zusammen mit seinen Teamkollegen Lukas Profanter vom KC Graz und Lukas Rohrmeister vom KV Klagenfurt wurde er zudem Achter in der Junioren-Klassik-Mannschaftswertung und Siebter in der Sprint-Mannschaftswertung. In der U23-Wertung fuhr Briedl mit seinen Kollegen Paul Winkler und Benjamin Cartellieri (beide KC Graz) in der Sprint- sowie Klassik-Mannschaftswertung den 8. Platz ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Dietach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.