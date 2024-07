Tim Briedl erobert zwei Mal Gold im Wildwasser

Der erst 16-jährige Kanute Tim Briedl vom SV Forelle Teefix Steyr schickt sich jetzt schon an, in die Fußstapfen seines Vaters Günther, zigfacher Staatsmeister im Wild- und Flachwasser, zu treten. Am Wochenende gewann der Schüler der HTL Steyr (Mechatronik) auf der Mur in St. Rupprecht zum zweiten Mal den österreichischen Juniorentitel im Wildwassersprint. Als Draufgabe gewann er erstmals Gold in der Regatta. Bei Staatsmeisterschaftslauf der Herren erzielte er die Ränge 3 im Sprint und 4 in der Regatta. Damit gab es für ihn erstmals Bronze in der Sprintgesamtwertung.

In einer Woche wechselt der junge Dietacher schon wieder aufs Flachwasser. Da stehen in Ottensheim nicht nur die Staatsmeisterschaften auf dem Programm, Briedl hat auch eine stolze Ausbeute von vier Gold- und einer Silbermedaille in der Jugend aus dem Vorjahr zu verteidigen. Er geht im Kajak-Einer über 200, 500 und 1000 Meter an den Start.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper