Tigergarnelen, die im Wasserbecken voll Bad Ischler Viehsalz schwimmen

Die einzigen Zugaben sind Natriumchlorid, Viehsalz aus der Saline in Bad Ischl in 25-Kilogramm-Säcken, Magnesium und Futter. Das und eine Strömung, die in einem riesigen Becken in einer beheizten Halle in Kremsmünster erzeugt wird, simulieren bei 30 Grad Celsius Wassertemperatur eine lauwarme Meereslagune: der ideale Lebensraum für Tigergarnelen.