Tierische Freunde und Detektive in den Ferien

Dabei wird diesmal nach dem Motto "Familie und Freunde auf Tour" ein besonderes Augenmerk auf eine ereignisreiche Zeit mit der Familie, den Freundinnen und Freunden gelegt. Tierische Freunde, Sommerurlaub, Träume der Kinder gehören dabei genauso dazu wie Detektivspiele oder gemeinsames Basteln.

Über sechs Wochen tourt ein Team, bestehend aus ausgebildeten Spielanimateuren, mit dem Spielbus der Kinderfreunde durch Steyrs Stadtteile und bietet an verschiedenen Spielplätzen ein spannendes Programm für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren. Ziel ist es, die Kinder zum Mitmachen zu animieren, ihre Kreativität zu wecken, im Spiel eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Die Animation findet wöchentlich am gleichen Platz, am gleichen Wochentag und zur selben Uhrzeit (15 bis 19 Uhr) statt.

Termine

Montag: Ennsleite (Spielplatz Otto-Glöckel-Straße): 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8.

Dienstag: Wehrgraben (Spielplatz Volksschule) 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8.

Mittwoch: Knoglergründe (Fun Court): 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8., 17. 8.

Donnerstag: Münichholz (Gasthof Zöchling, Franz-Schuhmeier-Straße 2a): 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8.

Freitag: Resthof (Resthofstraße 64 im Hof): 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8.