Theresa Haas: Eine Allrounderin, die sich für keine Arbeit im Verein zu schade ist

Sie sind es, die Oberösterreichs Sportvereine mit ihrem Einsatz am Laufen halten: die rund 200.000 Ehrenamtlichen zwischen Inn und Enns, die sich mit Freude und Leidenschaft engagieren. Sie werden beim Ehrenamtspreis des Sportlandes Oberösterreich gemeinsam mit OÖN, Tips, Life Radio und TV1 vor den Vorhang geholt.

Theresa Haas ist eine von ihnen. Die 25-jährige Steyrerin, die im zarten Alter von 13 Jahren den Rudersport für sich entdeckt hat, ist Zeugwartin und stellvertretende Schriftführerin beim Ruderverein Steyr 1888. Aber eigentlich ist die Biologielehrerin am BRG Steyr noch viel mehr, wie Vereinsobfrau Lisa Hirtenlehner erläutert: "Sie ist eine Allrounderin, die im Vorstand viele organisatorische Aufgaben übernimmt. Sie packt an, wo es nötig ist, hält unsere Ruderboote, sogar das Motorboot in Schuss und erledigt alles zuverlässig und stets gut gelaunt." Theresa zeige vor, wie unermüdlich sich die junge Generation in einem Verein einbringen könne. Selbst den Motorboot-Führerschein habe sie gemacht, um für ihr Engagement bestens gerüstet zu sein.

Tolle Gemeinschaft

Theresa Haas selbst gibt sich bescheidener. "Wir haben im Verein eine tolle Gemeinschaft, die auch abseits des Rudersports bei Veranstaltungen, Festen oder unserem Wandertag vieles miteinander macht", sagt die 25-Jährige. Für ihre Aufgaben bei Booten und Anhängern habe sie sich viele Fertigkeiten erst aneignen müssen. "Learning by doing eben. Ich verliere nie den Mut und suche nach Lösungen", sagt Haas, "und natürlich hilft mir auch mein Verlobter immer wieder sehr viel."

Ihre Begeisterung fürs Rudern habe sie ihm jedoch nicht vermitteln können, allerdings ihren Eltern und der Schwester schon. "Es ist ein wirklich besonderes Naturerlebnis auf dem Wasser, das sich mit nichts vergleichen lässt." Speziell die Ausfahrten im Herbst, wenn sich die verfärbten Blätter im Wasser spiegeln, seien toll. Zudem sei es lässig, Rudern sowohl als Einzel- als auch als Teamsport bis hin zum Achter auszuüben. Die Mischung aus Technik und Kraft sowie die daraus resultierende ruhige Bewegung faszinierten: "Und wenn dann das Boot ,rennat‘ wird, dann wird es auch richtig schnell."

Verein will sich verjüngen

Theresa Haas’ Begeisterung für ihren Sport ist spürbar und ehrlich. Diese möchte sie auch an noch Jüngere weitergeben. "Wir sind im Vorstand seit Jahren sehr aktiv, um den Verein zu verjüngen." Allerdings suche man noch einen Jugendbetreuer, um hier mehr Schub zu erhalten.

Wer selbst einmal den Rudersport ausprobieren möchte, ist herzlich willkommen. Anmeldung unter info@ruderverein-steyr.at

Wählen Sie Ihren Favoriten

Beim Ehrenamtspreis des Sportlandes OÖ und der OÖN können Sie Ihre Stimme pro Tag einmal für einen der vielen Kandidaten abgeben. Neben der Steyrerin Theresa Haas stehen in den Bezirken Steyr und Kirchdorf viele weitere Ehrenamtliche zur Wahl:

Franz Burgholzer (ASV Behamberg/Haidershofen; Fußball), Hermann Leutgeb (Askö Reichraming; Judo), Fabian Nestler (USV St. Ulrich; Fußball), Philip Steinbacher (Asvö SV Losenstein; Fußball) und Roswitha Weiß (Union Schiedlberg; Fußball) in Steyr, Margret Aigner (SU Windischgarsten; Faustball), Katharina Lackinger (Union Nußbach; Faustball), Harald Lemmerer (Judoverein Micheldorf) und Gernot Wiesinger (BSV Pyhrn Priel; Bogensport) in Kirchdorf. www.nachrichten.at/ehrenamt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner