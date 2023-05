Themenweg in Weyer erzählt vom Schicksal der Flößer

Engagierte Gemeindebewohner haben den 2,5 Kilometer langen "GEH:DENK:WEG" verwirklicht, der bereits begehbar ist und am 13. Mai offiziell eröffnet wird. Auf diese Weise wird beim Spazierengehen jede Menge Lokalgeschichte vermittelt. Das Projekt streicht die Bedeutung der Enns und der Gaflenz für Weyer heraus, widmet sich goldenen Zeiten des Um- und Aufbruchs genauso wie dunklen historischen Kapiteln in diesem Teil des Ennstals. Auf Thementafeln und mit QR-Codes wird an das Schicksal der Flößer erinnert: Sie konnten allesamt nicht schwimmen, um im Ernstfall das wertvolle Holz nicht im Stich zu lassen.

Entlang der Enns führten bekanntlich auch die grausamen Todesmärsche in den letzten Tagen des Nazi-Regimes. Die Konsequenzen einer rassistischen Ideologie werden gezeigt, aber auch die menschliche Größe jener Frauen, die trotz strikten Verbots die leidenden und marschierenden KZ-Häftlinge mit etwas Essen versorgt haben.

Als Sinnbilder für Fortschritt und Aufbruch stehen stellvertretend die große das Tal überspannende Brücke und das Kraftwerk an der Enns, als Quelle für saubere Energie. Alle, die es ganz genau wissen wollen, können entlang des Wegs eintauchen in die Erdgeschichte und Geologie von Weyer: Man erfährt etwas über die Einzigartigkeit der "Weyrer Bögen".

Der 2,5 Kilometer lange Weg beginnt bei der Katzensteiner Mühle, führt vorbei an der Ennsbrücke und hin zum Flößerfreithof, zurück zum Gasthaus Taverne und von dort über einen ansteigenden Pfad mit schöner Aussicht unter der großen Brücke hindurch wieder zum Ausgangspunkt.

In der Katzensteiner Mühle aus dem Jahr 1820 lässt sich die Erzeugung von Mehl und Gries beobachten. In Betrieb ist die Mühle bis 31. Oktober jeweils am Wochenende und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr.

Der Festakt mit Segnung am 13. Mai beginnt um 11 Uhr bei der Taverne Kastenreith. Danach gibt es spannende Führungen und gute Unterhaltung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Weyer Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.