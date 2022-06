Themenführungen mit Herta Neiß im Stadtmuseum

Am 12. Juni begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren bedeutender Steyrer Persönlichkeiten wie Marianne Kautsch, der ersten Museumsdirektorin, oder des Wieners Rudolf Meidl, der nur durch Zufall in Steyr landete und hier sein erstes Friseurgeschäft eröffnete. Und wie legte Josef Werndl sein Geld an?

Am 3. Juli stehen unter dem Titel "Geld trifft Adel" Josef Werndl und seine Töchter im Mittelpunkt. Die Entwicklung der Hinterladertechnologie machte Werndl zu einem erfolgreichen und vermögenden Mann. Seine Töchter Caroline und Anna waren ob der großen Mitgift zu einer exzellenten Partie geworden, damit war die Einheirat in den Adel kein Problem. Dennoch sprachen sie beim Kaiser vor. Warum?

Dies und vieles mehr berichtet Herta Neiß bei den Führungen jeweils von 10 bis 12 Uhr. Anmeldung unter: vermittlung@stadtmuseum-steyr.at