STEYR. Es war ein Schock: Mitte September starb völlig überraschend Theater-Tausendsassa Herbert Walzl. Der 62-Jährige wurde – wie berichtet – tot in seiner Wohnung aufgefunden. "Wir haben in den vergangenen sieben Jahren sehr viel aufgebaut und wollen das – ganz im Sinne von Herbert Walzl – weiterführen", sagt Theatervereinsobmann Bernhard Oppl im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. Das heißt, im Juli und August wird, wie in den vergangenen Jahren, im Theater am