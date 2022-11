Theatersommer: Frauen bezwingen Kriegstreiber

Aufständische Frauen besetzen die Akropolis und verweigern sich ihren Männern in Haushalt und Ehebett, solange diese Krieg gegen die Spartaner führen: Regisseurin Ruth Brauer-Kvam passte die Komödie "Lysistrata", die Aristophanes um 400 v. Chr. geschrieben hat, an die Bedürfnisse des Haager Theatersommers an. Will heißen: Theater, bei dem viel gelacht, aber auch viel nachgedacht wird.

Intendant Christian Dolezal stellte sich für "Ella, Ella!", wie das Stück nun heißt, wieder selbst auf, viele andere Schauspieler sind ebenfalls TV-Serien-erprobt, wie etwa Ines Honsel von den "Vorstadtweibern". Premiere ist am 28. Juni 2023.