Theater kehrt mit Komödie zurück

Am Samstag, 20. November, startet die Aufführungsreihe mit der Premiere. Dem Publikum sollen bewusst ein paar vergnügliche Stunden beschert werden, denn diese französische Komödie verspricht einen heiteren und schwungvollen Theaterabend.

Inhalt: Der fantasiebegabte Filmregisseur Francois, gespielt von Robert Schachermayer, hat es sich bei der "Motivsuche" für seinen neuen Film in der Villa seiner Geliebten, gespielt von Anne Seyrlehner, an der Cote d’Azur gemütlich gemacht. Seiner Frau hat er erzählt, im Hotel Mimosa abgestiegen zu sein. Kurzerhand muss die Villa in ein Hotel verwandelt werden. Das lockt andere Gäste und den Ehemann der Geliebten an. Der Albtraum nimmt seinen Lauf.

Karten gibt es online unter www.theater.behamberg.at