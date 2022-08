Teurer Strom: Keine Eisfläche in Steyr

In einem Statement in sozialen Medien begründen die Clubmitglieder das einerseits mit hohen Stromkosten und andererseits mit gesamtgesellschaftlicher Verantwortung. In der Stellungnahme heißt es unter anderem: "Wir sehen es seit der Gründung des Vereins als unsere Pflicht, nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen." Das habe man über Jahre hinweg getan, dazu soziale Initiativen unterstützt und vor allem den Eislaufplatz auf den Stadtplatz gebracht. Die aktuelle Energiekrise macht es dem Club laut Statement "leider unmöglich, den Eislaufplatz diesen Winter durchzuführen. Es wäre nicht nur finanziell ein Schuss ins Knie, es ist aus unserer Sicht vor allem nicht verantwortungsvoll, eine Fläche zu kühlen, wenn gleichzeitig alle anderen im Sinne der Solidargemeinschaft aufgerufen sind, Energie zu sparen." Der Curling Club hofft auf Verständnis und auf eine Rückkehr des beliebten Eislaufplatzes in der Wintersaison 2023/24.