Teuerung lässt die Leute verzweifeln

Ursula Bichler kann ganz oft zumindest die schlimmste Not etwas lindern.

Heuer gab es im ersten Quartal bereits 417 Kontakte. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum die Hälfte. Insgesamt 465 Erwachsene und 379 mitbetroffene Kinder wurden von den Sozialberatern in Steyr im vergangenen Jahr unterstützt. Daher bitten in den nächsten Wochen wieder ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Pfarren bei der Haussammlung der Caritas in Steyr und Steyr-Land um Spenden. "Allein heuer haben sich im ersten Quartal schon 189 Personen aus dem Einzugsgebiet Steyr gemeldet, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Energierechnungen bezahlen sollen", sagt Caritas-Mitarbeiterin Ursula Bichler.

