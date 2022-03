Teststraße im Reithoffer schließt am 31.März

Danach sollen Corona-Tests gratis nur noch auf Behördenbescheid im Drive-In bei den Stadtbetrieben an der Ennserstraße durchgeführt werden. Das Rote Kreuz wird das Personal nach der Schließung auf den verbliebenen Bedarf abbauen, ebenso die Stadt. Sozialstadtrat Michael Schodermayr (SP) geht aber davon aus, dass weiterhin MitarbeiterInnen für das Contact Tracing gebraucht werden. Zudem wird auch der Betrieb der Impfstraße wenngleich in einem eingeschränkten Zeitrahmen fortgeführt. Man werde die Strukturen aber in einer Form erhalten, dass man sie bei einer neuen Welle der Pandemie sofort wieder hochfahren könne, sagte Schodermayr.