„Niemand verliert gerne 6:0, auch nicht gegen die Salzburger Bullen. Aber es war ein wirklich cooler Test für uns, in dem wir sehr viel gelernt haben“, sagte Vorwärts-Trainer Andreas Milot nach dem Testspiel in Salzburg. Speziell vor der Pause hielten die Rot-Weißen gegen den Champions-League-Teilnehmer toll mit. Bullen-Trainer Jesse Marsch hatte gegen die Steyrer alle seine Stars aufs Feld geschickt, dennoch hielt der SKV in den ersten 20 Minuten die Null.