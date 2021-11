Test-Chaos für ÖGB Steyr "unerträglich"

70 Stunden, nachdem er einen PCR-Test abgab, hatte Rudolf P. noch immer keinen Laborbefund. "Für mich kein Problem", schrieb der Steyrer an die Redaktion, "weil ich zweimal geimpft bin und nur eine Überprüfung wollte." Arbeitskollegen bekämen in der Firma, in der mehr als 80 Kollegen mit Corona infiziert seien, aber zusehends Schwierigkeiten. Eine Sicht, die der Vorsitzende des ÖGB Steyr, Andreas Brich (FSG), teilt. "Das Test-Chaos ist unerträglich", sagte er: "Solange Testen nicht funktioniert, darf es keine Strafen geben." Sozialstadtrat Michael Schodermayr (SP) betonte, die Kapazitäten auf der Teststraße von Magistrat und Rotem Kreuz seien ausgeweitet worden, wobei die Mitarbeiter schon weit über ihre Grenzen gingen. Die Dauer der Auswertung liege aber nicht in deren Bereich.