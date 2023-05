Ternberg: Paragleiter von Baum gerettet

Ein 61-Jähriger ist gegen 12.30 Uhr mit seinem Gleitschirm gegen einen Baum geflogen und im Geäst hängen geblieben, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Mann, der zu Mittag am Brandkogel in Ternberg gestartet war, hatte Glück. Er blieb unverletzt. Bergrettung und Feuerwehr befreiten den 61-Jährigen aus seiner misslichen Lage.

