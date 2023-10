Tennis: UTC Steyr bleibt in der1. Bundesliga

UTC-Spitzenspieler Martin Krumich schlägt auch 2024 in Liga 1 auf.

Mit dem 9. Platz in der Abschlusstabelle wäre der UTC Casa Moda Steyr heuer nach 13 Jahren aus der 1. Tennis Bundesliga abgestiegen. Jetzt hat es am "grünen Tisch" doch noch für den Klassenerhalt gereicht. Nachdem sich mit Meister Irdning, Radstadt und dem WAC gleich drei Vereine aus der höchsten Spielklasse zurückgezogen haben, gehen die Steyrer 2024 in ihre 14. Saison. Dazu steigen Straßburg und Eisenstadt als Dritter und Vierter der 2. Bundesliga ins Tennis-Oberhaus auf.

"Wir freuen uns, dass wir nun doch die Klasse gehalten haben und werden alles daran setzen, dass wir kommendes Jahr den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen werden", sagt Co-Kapitän Dominik Traxler. Die Steyrer werden dabei großteils auf den bestehenden Kader vertrauen, der zuletzt stark verjüngt wurde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper