Tennis: Traxler holte Staatsmeistertitel

Simon Traxler war auch in der heurigen Bundesligasaison in Topform.

Es ist der nächste große Erfolg für einen Spieler des UTC Steyr. Simon Traxler, langjähriger Bundesligaspieler der Gleinker, holte bei den Tennis-Freiluft-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf an der Seite von Ex-UTC-Crack David Pichler den Sieg im Doppelbewerb.

Der 23-Jährige und sein burgenländischer Partner waren topgesetzt und hatten in der ersten Runde ein Freilos. Im Viertelfinale setzten sie sich gegen Traxlers UTC-Clubkollegen Tobias Leitner und den Ennser Johannes Prammer durch. Im Halbfinale ließen sie der Wiener Paarung Christoph Lang und Michael Stino mit 6:4, 6:2 keine Chance. Im Finale spielten sie sich gegen die Niederösterreicher Felix und Lukas Steindl in einen wahren Rausch und holten sich mit 6:1, 6:1 die Goldmedaillen ab.

Für Traxler war es nach mehreren Landesmeistertiteln der erste Titel bei nationalen Titelkämpfen, die in diesem Jahr insgesamt mit 54.000 Euro dotiert waren. Im Einzel trat der 23-Jährige nicht an. Dort holte sich der Steirer Filip Misolic im Finale gegen Jurij Rodionov den Titel. UTC-Spieler Tobias Leitner erreichte das Achtelfinale. Youngster Alexander Schenk scheiterte in der Qualifikation.

