Telefonzelle wurde von unbekannten Tätern gesprengt

Bislang unbekannte Täter zündeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. Dezember, um 4.21 Uhr in der Krautbergstraße in Amstetten in einer Telefonzelle einen Böller. Durch die Detonation wurde die Telefonzelle nahezu völlig zerstört.

Bestandteile der Telefonzelle wurden sogar noch in einem Umkreis von rund 15 Metern aufgefunden. Durch die Sprengung wurden außerdem ein abgestellter Pkw sowie die Abdeckung des Kabel-TV Anschlusses des nächstgelegenen Gebäudes beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden durch die Detonation keine Personen verletzt.

Es gebe aktuell noch keine Hinweise auf den oder die möglichen Täter, erklärte Sonntagvormittag ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Nachfrage. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Amstetten unter der Telefonnummer 059 133 3100 erbeten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper