Teenager beschädigten Schloss Losensteinleiten

Ein konkretes Motiv konnten die Teenager, alle aus dem Bezirk Steyr-Land, nicht nennen. "Es war eine Mischung aus Langeweile, Gruppendynamik und Perspektivlosigkeit", teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Wolfern ergaben, dass die Vandalen "in unterschiedlichen Konstellationen" und an mehreren Tagen ihr Unwesen getrieben hatten.

Wie berichtet, haben die Täter einen schaden von mehr als 40.000 Euro verursacht. Im Zeitraum zwischen 7. und 10. Juni hatten die vorerst Unbekannten mehrere Fenster eingeschlagen, Sanitäreinrichtungen beschädigt, Lampen zerschlagen und antike Möbel zerstört.

Die OÖN haben mit dem Eigentümer Georg Spiegelfeld gesprochen: