Team Hrinkow holte in Szeklerland Etappensieg

Dominik Hrinkow kletterte in Hargita in der Autonomieregion in Rumänien vor seinem Fluchthelfer und Klubkameraden Jonas Rapp auf die oberste Stufe des Stockerls.

Nach der etwas mehr als 200 Kilometer langen Etappe hat Hrinkow nicht nur den Tagessieg erobert, sondern Teamkollege Rapp streift nun auch das rote Trikot des Gesamtführenden der Rundfahrt durch Siebenbürgen über.

Der Sieg auf der mit sechs Bergwertungen versehenen Route führt Hrinkow einzig auf die perfekte Arbeit in seinem Team zurück. Auf halber Strecke war eine Ausreißergruppe bereits acht Minuten dem Hauptfeld davongefahren. Aber Daniel Eichinger vom Hrinkow-Team arbeitete unermüdlich, um das Feld mit den Assen seines Teams wieder heran zu bringen. 40 Kilometer vor der Ziellinie ging dann mit Hrinkow und Rapp die entscheidende Post ab. Eichinger erstickte die Aufholjagd im Keim, weshalb die Hrinkow-Fahrer einen Doppelsieg feiern konnten. (feh)