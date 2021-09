Es könnten wohl weit mehr als 2000 Menschen werden, die am Freitag ab 16 Uhr ein Zeichen für den Klimaschutz setzen wollen. Bei der Klima-Demo der Region Steyr unter dem Motto "da Huat brennt" soll vor allem auch die Politik an ihre Verantwortung in diesem ebenso lokalen wie globalen Kampf erinnert werden.