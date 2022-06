Steyr-Traktoren haben eine ebenso große wie eingefleischte Fangemeinde, und das europaweit. Deutlich zu erkennen war dies bereits am ersten Tag der dreitägigen Feiern zum 75-Jahr-Jubiläum in CNH-Traktorenwerk in St. Valentin. Fahrzeuge aus halb Europa drängten sich am Besucherparkplatz, mehr als 3000 Gäste begeisterten sich bei den Vorführungen am Werksgelände oder bei Bummelzugtouren durch die Produktionshallen, Schulklassen aus vielen Teilen Österreichs staunten ob der modernen Technik dieser Kolosse.

„Die Faszination für Steyr Traktoren ist seit 1947 ungebrochen. Sie haben die Landwirtschaft in Österreich geprägt“, sagt Gunnar Hauser, Business Director von CNH für Österreich, die Schweiz und Slowenien. Fast jeder Hof bundesweit habe bereits einmal einen „Steyr“ besessen.

Mittlerweile gebe es wieder einen regelrechten Boom bei diesen Traktoren in höchster Qualität: „Wir haben volle Auftragsbücher und massiv in Produktion und Technik investiert.“ Rund 11.000 Traktoren der Marken Steyr (16 Prozent), Case IH (80 Prozent) und seit kurzem auch New Holland (4 Prozent) verlassen jährlich diesen CNH-Hauptproduktionsstandort in Europa, der zum Fiat-Konzern gehört. „Unser Steyr-Prunkstück ist der neue Terrus CVT mit mehr als 300 PS, der größte Traktor, der je in St. Valentin gebaut wurde“, sagt Hauser bei einer Tour durchs Werk. Mit dem neuen Hybridkonzept schlage man zudem ein bedeutendes Zukunftskapitel auf, bei dem vielleicht auch Wasserstoff eine Rolle spielen werde. 800 Mitarbeiter, davon an die 70 in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, sind aktuell beschäftigt: „Aber unsere Karrierewelt bietet laufend Chancen auf neue Jobs.“

Die 60 Oldtimer aus 75 Jahren Werksgeschichte und hunderte neue Traktoren ließen vom kleinen Mädchen bis zum erfahrenen Altbauern alle staunen. Auch Ex-Skistar Michaela Kirchgasser, die auf Deutsch und Englisch moderierte, war angetan: „Hier ist Zeitgeschichte hautnah zu erleben.“

Das Jubiläumsfest dauert noch bis Donnerstag, kostenlose Werksführungen (nach Anmeldung) gibt es jeden ersten Mittwoch im Monat.