Taucher brachen Suche in der Enns erfolglos ab

Passanten hatten bereits am vergangenen Dienstag in den Mittagsstunden eine Person unterhalb des Kraftwerks Ternberg in der Enns treiben gesehen. Doch schon damals war die Suche nach dem älteren Mann erfolglos geblieben. Einzig ein Rollator war neben der Straße gefunden worden.

Am Wochenende unternahmen nun 40 speziell ausgebildete Taucher der Feuerwehren aus Steyr-Land und -Stadt unterstützt von sechs Booten einen weiteren Versuch, um zumindest den Leichnam des mehr als 90-jährigen Pensionisten, der in einem Alten- und Pflegeheim gewohnt hatte, zu finden. „Wir haben eine acht Kilometer lange Strecke bis hinunter zum Kraftwerk Rosenau abgesucht“, sagt Wolfgang Mayr, Bezirksfeuerwehrkommandant Steyr-Land, „leider haben wir die Suche nach mehreren Stunden erfolglos abbrechen müssen.“ Es sei laut Exekutive auch nicht daran gedacht, in den kommenden Tagen die Suche fortzusetzen.