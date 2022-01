Tauch-Kommandant wechselte nach 6943 Tagen in den Ruhestand

Es waren exakt 6943 Tage, die Friedrich Brandstetter, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Preinsbach bei Amstetten, an der Spitze des niederösterreichischen Sonderdienstes Feuerwehr-Tauchdienst stand. Nun hat der langjährige Kommandant die Leitung nach fast zwanzig Jahren in jüngere Hände übergeben.

Ehrung für Brandstetter

Zum Nachfolger des 59-Jährigen und somit neuen Kommandanten des Feuerwehr-Tauchdienstes wurde der Neulengbacher Christian Pfeiffer ernannt, zu seinem Stellvertreter Rainer Riesner aus Schönabrunn. Diese Entscheidung gab Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner bekannt. Brandstetter, für den es minutenlangen Applaus gab, wurde zum Ehrenbrandrat ernannt.

Mehr als 100 Einsätze

Der 59-jährige Preinsbacher, der auch 13 Jahre lang in Purgstall Kommandant der Tauchgruppe West war und auf insgesamt weit mehr als 100 Einsätze zurückblickt, will sich künftig unter anderem wieder verstärkt seinem Hobby, dem Motorradfahren, widmen. Er bleibt aber natürlich auch dem Tauchdienst erhalten und wird sich weiter für die Feuerwehr engagieren, etwa als Bezirks-Ausbildner für die "Feuerwehr-Matura", das Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold.

Aufgrund der hohen körperlichen wie geistigen Herausforderungen sehen viele den Tauchdienst als Elite-Einheit der Feuerwehr an. Zuletzt absolvierten nur fünf von fast 100 Kursteilnehmern die dreijährige Ausbildung erfolgreich. Sie kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn Fahrzeuge ins Wasser stürzen oder wenn Vermisste in Gewässern gesucht werden. Sowohl bei der Ausbildung als auch bei den Einsätzen gelte, so Alt-Kommandant Friedrich Brandstetter: "Man erlebt alle Höhen und Tiefen."