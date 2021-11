Tagsüber "grüne Grenze"

Pendler taten gestern gut daran, für die Fahrt zum Arbeitsplatz ein paar Minuten Verspätung einzuplanen. Im Frühverkehr hatte die Polizei an den Einfallsstraßen nach Steyr und an den Bezirksgrenzen von Steyr-Land Checkpoints bezogen, um die Autofahrer zu kontrollieren, ob sie bei der Ausreise aus dem Bezirk eine Bestätigung einer Impfung gegen das Corona-Virus, einer negativen Testung oder einer Genesung von Covid-19 vorweisen konnten. Die hohen Infektionszahlen im Bezirk hatten nach dem Bundeserlass gegen die Pandemie die Maßnahme nötig gemacht.

"Die meisten Fahrzeuglenker zeigten Verständnis, dass das notwendig ist", hieß es auf Anfrage der OÖN vom Bezirkspolizeikommando in Garsten. Bis zum frühen Nachmittag wurden fünf Autofahrer angewiesen, umzukehren, weil sie die erforderlichen Nachweise nicht erbringen konnten. Angezeigt wurde vorerst niemand.

Man zeige Präsenz, hieß es dazu von der Polizei – auch an den Straßen zum Bezirk Amstetten und zur Statutarstadt Waidhofen, die ihrerseits wegen zu vieler Krankheitsfälle zu Ausreisekontrollen verpflichtet wurden.

Am Vormittag wurden die Polizeikräfte bereits abgezogen. Stichproben aus dem Fließverkehr wurden nur noch sehr sporadisch durchgeführt. An den Überlandstraßen zu den Nachbarbezirken Kirchdorf und Linz-Land herrschte praktisch wieder eine "grüne" Grenze vor, an der niemand mit Polizeikontrollen behelligt wurde.

Wie sehr die nur vereinzelten Kontrollen die Impfbereitschaft heben, bleibt abzuwarten.