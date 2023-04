Tag der Arbeit: Rote Rhetorik, Blasmusik und Fackelzüge

Michael Lindner hält in einer Woche das politische Referat in Steyr.

Langgediente Funktionäre der Sozialdemokraten werden die Mai-Feiern heuer wohl mit gemischten Gefühlen sehen: Einerseits traten in den vergangenen Wochen Tausende neue Mitglieder der Partei bei, andererseits ist die Sozialdemokratie größtenteils mit sich selbst beschäftigt. Vielleicht kommt da der rote Festtag als Ablenkung gerade recht.

Wobei anno dazumal Bundeskanzler Werner Faymann schmerzlich erfahren musste, dass die Genossen an der Basis mit Unmut nicht hintanhalten – roter Festtag hin oder her.

Kinderfreunde und Eis

Die traditionelle Steyrer Mai-Kundgebung der SPÖ steht heuer jedenfalls unter dem Motto "Solidarisch in die Zukunft". SPÖ-Landesvorsitzender Landesrat Michael Lindner hält am Vorplatz des Museums Arbeitswelt (MAW) das politische Referat. Die Themen-Initiative unter dem Titel "Voller Einsatz für Oberösterreich" wird Teil der Rede sein.

Mit Marschmusik und wehenden Fahnen auf dem Weg zum MAW Bild: fotoilse

SPÖ-Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer: "Die SPÖ-Landespolitik und wir in Steyr wollen eine nachhaltige und faire Energiewende vorantreiben und sichere Arbeitsplätze in der Industrie mit den Klimaschutzzielen in Einklang bringen." Mit dem Titel "Solidarisch in die Zukunft" werde betont, dass bei all den Herausforderungen soziale Sicherheit unbedingt dazugehöre. "Außerdem wartet die heurige Maifeier mit einem erweiterten Angebot an Familien mit Kindern auf. Die Kinderfreunde bieten ein Programm für junge Gäste. Es wird auch Eis von Buburuza geben. Ich lade sehr herzlich dazu ein, den Tag der Arbeit mitzufeiern."

Die Mai-Feier in Steyr beginnt um 10 Uhr. Ort der Kundgebung ist der Vorplatz des Museums Arbeitswelt. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Museum statt. Bereits ab 9.45 Uhr ziehen SPÖ-Gruppierungen und rote Gewerkschaftsmitglieder mit roten Fahnen zum Veranstaltungsort. Mit dabei ist unter anderem auch die Sängerin Melanie Hirner, sie intoniert zum Schluss der Kundgebung mit den Gästen "Die Internationale". In den Tagen zuvor stimmen sich die Steyrer Stadtteile mit eigenem Programm auf den 1. Mai ein:

Freitag, 28. April, Steyr-Gleink: 18 Uhr Beginn der Mai-Vorfeier, Straßenfest vorm Schuhhaus "Treffpunkt Schuh", 19.30 Uhr Fackelzug

Sonntag, 30. April: Ennsleite (Spielplatz Otto-Glöckel-Straße): 19 Uhr Maibaumaufstellen, 20.30 Uhr Fackelzug Münichholz (Sebek-Straße): ab 16 Uhr Straßenfest

Tabor (JUKUZ, Industriestraße): ab 16 Uhr Beginn Mai-Vorfeier, 18.30 Uhr Platzkonzert beim Alten- und Pflegeheim Tabor.

Auch rund um Steyr ist rund um den Tag der Arbeit einiges los: Mai-Vorfeiern am 30. April finden unter anderem in Dietach, Weyer, Ternberg, Sierning, Pfarrkirchen und Bad Hall statt.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst