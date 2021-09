Tabellenführer Krems ließ bei Ardagger einen Punkt: Lange 90 Minuten bei 0:0

Beim Tabellenführer der 1. Landesliga, SC Krems, war in Ardagger vom gastgebenden SCU über die gesamte Spielzeit wenig Vorzeigbares zu sehen. Die Mannschaft war nur selten in der Lage, das Spiel zu eröffnen und gab nach fünf erfolgreichen Runden erstmals Punkte ab. Die Hausherren agierten schnell, aggressiv, zweikampfstark, attackierten bereits an der gegnerischen Strafraumgrenze, hatten deutlich mehr Spielanteile, fanden aber in der kompakt stehenden Abwehr keine Lücke, um zum Abschluss zu kommen. "Wir sind mit dem Ergebnis überaus zufrieden, sind nach fünf Runden weiter ohne Gegentor. Anzukreiden ist lediglich, dass wir mit den Standardsituationen leichtfertig umgingen," so Ardaggers sportlicher Leiter Riesenhuber zu dem 0:0-Remis.