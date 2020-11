Tabellenführer Amstetten drehte 0:2- Satzrückstand

Der Tabellenführer der Herren-Volleyball-Bundesliga, der VCA Amstetten NÖ, hat am Samstagabend ein schon verloren geglaubtes Match in Kärnten noch erfolgreich gedreht. Nach einem frühen 0:2-Satzrückstand gegen die Wörthersee-Löwen aus Klagenfurt kämpften sich die Mostviertler zurück in die Partie und siegten am Ende noch mit 3:2. "Das Ergebnis sehe ich mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge. Weinend, weil wir uns viel schwerer getan haben als gedacht. Lachend, da die Jungs sich zurückgekämpft haben und das Spiel noch gedreht haben. Das zeugt von Charakter", sagte VCA-Sportdirektor Michael Henschke nach der über zweistündigen Begegnung.

Neo-Präsident: Wahnsinnsspiel

Das Match hatte auch der neue Präsident der Amstettner verfolgt, der nach einem beruflichen Termin in Salzburg extra noch weiter zum Auswärtsspiel nach Klagenfurt reiste. "Es war unglaublich spannend und ein Wahnsinnsspiel beider Teams. Ich bin extrem froh, dass die Jungs das noch gedreht haben und mir so einen tollen Einstand bei meinem ersten Auswärtsspiel als Präsident beschert haben", sagte Arno Reisinger. (rela)