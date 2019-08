SV Gaflenz verteidigte mit 2:1-Sieg Tabellenführung

In der NÖ. Landesliga behauptete der SV Gaflenz seine Top-Position als Tabellenführer. Für den SCU Ardagger war der zweite Saisonsieg eine wahre Wohltat.

SV-Gaflenz-Trainer Stefan Kogler sprach nach dem 2:1-Erfolg über ASV Spratzern, den Teurezbacher mit dem Freistoß in der 82. Minute im Heimspiel fixierte, von schwer erarbeiteten drei Punkten. Der Tabellenführer dominierte die erste Hälfte, nutzte aber durch Oberforster (17.) nur eine der Möglichkeiten zum 1:0. Spratzern glich in der 26. Minute aus und war nach dem Seitenwechsel die Spiel-bestimmende Elf, ohne jedoch gefährlich zu werden. Gaflenz’ Erfolg trübt die Knieverletzung von Stradner, der in seiner Zwangspause einige Zeit fehlen wird.

Ardagger gewann 1:0

Mit Ausnahme der zwei Möglichkeiten, die Sadriu vergab und dem Kopfball von Palzer, den dieser neben das Tor setzte, hatte der SCU Ardagger im Heimspiel gegen Mannersdorf in der ersten Hälfte wenig zu bieten. Der Mannschaft fehlte das Tempo, Zweikampfstärke war nur selten auf dem Platz zu sehen, zu viele Abspielfehler reihten sich aneinander.

Der Liganeuling aus der Stadt am Leithagebirge lief ungestört durch das Mittelfeld der Mostviertler, fand aber ebenfalls nur eine einzige nennenswerte Chance vor. Den Kracher machte aber SCU-Goalie Mühlböck im Tor mit einem tollen Reflex zunichte. Aggressiv, schnell agierte Ardagger dann nach dem Wiederbeginn, drängte die Gäste, die durch Worans Tor (62.) 1:0 in Rückstand gerieten, für den Rest der Spielzeit in die totale Defensive. Der SCU ist nun als Siebenter im Mittelfeld angelangt.

