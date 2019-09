SV Gaflenz spielte gut, aber Ortmann schoss die Tore

"Das war mit Abstand das beste Spiel meiner Mannschaft in meiner Ära in Pernitz", sagte SV-Gaflenz-Coach Stefan Kogler nach dem Match gegen Ortmann, die einstige Papierfabriks-Werkself. Für den Kummer, den seine Elf bei der Chancenverwertung bereitete, hätte er gut und gerne eine Packung von den Papiertaschentüchern ("oh it’s a feh") verbrauchen können. Die Piestingtaler waren in der ersten halben Stunde tonangebend, deren 1:0-Führung in der 25. Minute durch Panzenböck absolut gerecht. Aber nach der Pause nahm die Kogler-Elf das Heft an sich. Gaflenz spielte Torchancen auf dem laufenden Band heraus, aber selbst aus fünf Metern Entfernung traf Matthias Hausberger das Tor der Gastgeber nicht. Und dann zeigte das alte Fußballergesetz keine Gnade: "Tore, die du nicht schießt, bekommst du", rezitierte Obmann Günther Kellnreitner die alte Weisheit. Aus dem Nichts, mit einem Fernschuss aus beinahe 30 Metern überraschte Meitz Gaflenz’ Torhüter Sebastian Bacher in der 75. Minute zum 2:0. Punktum – das war der Endstand.

Gaflenz ist die Tabellenführung los und hinter dem SCU Ardagger, der in Spratzern 2:1 gewann, nun Fünfter auf der Liste. Held der Partie war Goalie Mühlböck. Dieser parierte in der Schlussminute einen Elfmeter und hielt die drei Punkte nach den Toren von Dirnberger (1.) und Köstler (75.) fest.

