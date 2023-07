"Super League" kommt wieder auf den Dorfplatz

Micheldorf, Adlwang oder Windischgarsten statt Real Madrid, Juventus Turin oder Manchester. Statt einer "Super League" der europäischen Fußball-Elite riefen mit Union Schlierbach und SV Molln zwei Unterhausklubs vor zwei Jahren eine "Dorfplatz Super League" ins Leben. Der Klub aus der Bezirksliga Süd sowie das Team aus der 1. Klasse Ost veranstalten am Freitag (Vorrunde, ab 18 Uhr) und Samstag (Finaltag, ab 15 Uhr) zum dritten Mal ihr Vorbereitungsturnier und weisen damit darauf hin, was Fußball wirklich ausmachen soll: sportliche Leistung, Ehrlichkeit, Spaß, Fans sowie klassisches Dorfplatz-Flair.

Neben Schlierbach und Molln wird erstmals sogar an einem dritten Standort gekickt: Auch der SV Sierning stellt eine Vorrundengruppe – insgesamt sind zwölf Vereine im Einsatz. "Die Vereine finden die Idee super, vor allem, dass wir mit Spenden wohltätige Zwecke unterstützen", sagt Mollns Sektionsleiter Florian Fröhlich, dessen Klub der Familie des sechsjährigen Leon unter die Arme greift, der an Leukämie erkrankt ist. Schlierbach unterstützt die fünfjährige Dorina, die an einer Autismus-Spektrum-Störung sowie Epilepsie leidet. Sierning hilft einkommensschwachen Familien im Ort, damit deren Kinder an Schulsportwochen und Skikursen teilnehmen können.

