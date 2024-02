Supancic kehrt im Akku Steyr aus der Zukunft zurück

Kabarettist Mike Supancic liefert am Donnerstag, 29. Februar, ab 20 Uhr im Kulturzentrum Akku den Beweis dafür. Denn er war schon dort.

Er saß in der Jury des Raiffeisen-Reibeisen-Songcontests, er berichtet über den Lebensabend im Rockresort Rensenbrink, lässt sich vom Investmentpunk durch die Hypermegainflation coachen, und er wird aus dem Zug geworfen im eigenen Land, mit einer Malakofftorte in der Hand. Zudem hat er zahlreiche Songs zu Themen, über die noch nie Lieder geschrieben wurden, in seinem Programm "Zurück aus der Zukunft".

