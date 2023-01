Süße Raketen, die keinen Krach machen

Der "Kulturkreis Freisingerberg", eine Bürgerrunde in Waidhofen, bastelte süße Silvesterraketen und verschenkte sie am Nachmittag des Altjahrestages an alle kleinen Fahrgäste der Citybahn. Der Kulturkreis hat auf seinem Blog im Internet auch eine Bastelanleitung gepostet: "Es soll auch Glücksbringer geben, die nicht knallen und die Luft verpesten."

