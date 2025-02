Suche nach Identität: Windischgarsten soll "vom Donut zum Krapfen" werden

Aufbruchsstimmung im ländlichen Raum soll das mehrjährige Projekt "Demografie und Ortskernentwicklung" in der Region verankern. Ein Ortskern-Check in Windischgarsten bildete vorerst den Abschluss dieser Initiative, an der sich Vertreter der LEADER-Region Nationalpark Kalkalpen, des Regionalmanagements Oberösterreich und der Ideenwerkstatt nonconform, die sich auf die Entwicklung von Ortskernen und Stadtquartieren spezialisiert hat, beteiligten.