Suchaktion in Ternberg: Vermisster Mann lag in der Nähe seines Hauses

Mit Polizeihunden, Booten und Drohnen begannen die Einsatzkräfte aus Garsten am Montag gegen 10:30 Uhr, nach dem seit Sonntag vermissten 58-Jährigen in der Gemeinde Ternberg zu suchen. Mit der groß angelegten Aktion waren sie schnell erfolgreich, denn rund eineinhalb Stunden nach der Alarmierung konnte der Mann in der Nähe seines Wohnhauses gefunden werden.

"Als wir ihn angetroffen haben, war der Mann stark unterkühlt, aber bei Bewusstsein", sagt Andreas Aschauer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Garsten. Anschließend wurde der 58-Jährige nach notärztlicher Versorgung den Sanitätern des Roten Kreuzes übergeben, die ihn ins Krankenhaus Steyr brachten. Warum der Mann zum Liegen kam, ist nach wie vor unklar. Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte im Einsatz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper