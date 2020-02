Subvention für Museum, Akku und Musikfestival

Wie auch in den vergangenen Jahren plant die Stadt Steyr wieder die großzügige Unterstützung mehrerer Kultureinrichtungen. Gestern wurde vom Stadtsenat die Förderung von Musikfestival, Museum Arbeitswelt und Kulturverein Akku beantragt.

Das Steyrer Musikfestival zählt seit einem Vierteljahrhundert zu den Höhepunkten des städtischen Kulturbetriebs. In der bereits 26. Saison steht von 23. Juli bis 8. August unter anderem die Produktion "Saturday Night Fever" mit den Welthits der Bee Gees auf dem Programm. Das Citykino Steyr wird die spielfreien Tage im Schlossgraben für die Reihe "Kino unter Sternenhimmel" nutzen. Neu ist die Konzertreihe "Musikfestival Steyr Specials": Gemeinsam mit dem Verein Kulturpanorama Garsten werden Auftritte von Kabarettisten und Liedermachern organisiert. Die Stadt will all das mit Förderungen und Leistungen im Wert von insgesamt 72.200 Euro unterstützen.

Das im Wehrgraben beheimatete Museum Arbeitswelt wird von der Stadt Steyr auch heuer wieder mit 179.200 Euro unterstützt. Die Saison startet am Dienstag, 3. März, noch ein letztes Mal mit der Ausstellung "Arbeit ist unsichtbar".

Das Kulturzentrum Akku an der Färbergasse erhält heuer 33.000 Euro. Das Akku ist seit 1985 wichtiger Teil der Steyrer Kulturszene.