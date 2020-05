Styraburg-Lesung ab Juni

Die sieben Styraburg-Lesungen in Steyr und Pettenbach finden nun doch statt, jedoch in "abgespeckter" Form. Zur ersten Lesung dürfen bis zu fünfundvierzig Besucher kommen. Den Auftakt bildet am Mittwoch, 3. Juni, und Donnerstag, 4. Juni, der Text "Der Prophet", an dem der libanesisch-amerikanische Dichter Gibran Khalil 25 Jahre gearbeitet hatte. Hapé Schreiberhuber liest ab 19.30 Uhr in der SchlossTonne Steyr. Am Samstag, 20. Juni, 20 Uhr, folgt im Schriftenmuseum Pettenbach die Open-Air-Premiere von Thomas Bernhards "Der Italiener", gelesen von Schreiberhuber. Infos: styraburg.com

