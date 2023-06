Styraburg Festival: Schreiberhuber liest Bernhard

Am Donnerstag, 15. Juni, ist "Der Hutmacher" von Thomas Bernhard um 19 Uhr im Schriftmuseum Pettenbach zu erleben, zusätzlich gibt es eine Handvoll Kürzestgeschichten. "Der Hutmacher" (1968) behandelt die Problematik des Abschiebens alter Menschen.

Die zwei Novellen "Der Italiener" und "Der Hutmacher" liest Festivalintendant und Künstler Hapé Schreiberhuber ungekürzt in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr und zur Sonntagsmatinee am 18. Juni (11 Uhr) im Schlossatelier (Innenhof von Schloss Lamberg). "Der Italiener" (1963) zeigt bereits alle Raffinessen von Bernhards unverwechselbarer Sprache: Ironie und geniale, kammermusikalische Sprachmelodie. Karten: tickets@styraburg.com

