Styraburg-Festival bringt viel (Klavier-)Musik

Die (Klavier-)Musik steht dabei im Mittelpunkt des Kunstgenusses. Erstmals wird auch die sogenannte Schloss-Tonne bespielt. Der von einem Gewölbe überspannte Raum schließt unmittelbar ans Atelier von Festival-Macher Hapé Schreiberhuber an. Zweiter Veranstaltungsort ist die Schlosskapelle.

Das Eröffnungskonzert am Freitag, 13. September, gestaltet der New Yorker Jazz-Pianist Vadim Neselovskyi. Tags darauf – am Samstag, 14. September – tritt Neselovskyi zusammen mit einem Trio an, dem auch der Hornist Arkady Shilkloper und der Saxophonist Andrej Prozorov angehören. Am Sonntag, 15. September, machen zwei junge Pianistinnen von sich hören. Anastasia Huppmann, die mehrfach schon in Steyr zu Gast war, geht es klassisch an, Julia Noa Fischer jazzig. Von Freitag, 8. November, bis Sonntag, 10. November, sind der Pianist Sergey Belyavskiy, die Cellistin Hyazintha Andrej und die Capella Santa Cecilia beim Styraburg-Festival zu Gast.

Alle Infos zum Programm und den beteiligten Künstlern finden Sie auf www.styraburg.com. Der Festivalpass kostet 120 Euro, der Wochenendpass 60 Euro. (kad)