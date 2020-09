Style-Alarm: Die „ganz neue“ Kerstin gefiel allen

Die Umgestaltung bei der neuen Steyrer Geschäftsidee „Style Alarm“ war dann gar nicht die radikale Kehrtwende, sondern ein neues Aussehen in Nuancen. „Ich bin überglücklich“, sagte die Steyrerin, als ihr Modehändlerin Petra Schwinghammer nach dem Juryentscheid und Handy-Votum den Blumenstrauß für die Siegerin des (notgedrungen) neuen Casting-Fernsehformates von „RTV“ überreichte.

Glücklich und neu gestylt: Kerstin Gesselbauer Bild: RTV

Wegen Corona musste die von Steyrer Innenstadtkaufleuten erfundene Show von einer Bühne auf dem Stadtplatz in ein improvisiertes Studio auf der Dachterrasse des Hartlauer-Hauses ausweichen. Mit welcher Grazie und mit welchem Pep die fünf Finalkandidaten nach einem Termin bei Friseurmeister Christoph Kadir und Neueinkleidungen bei Schwinghammer und der Schuh-Boutique von Patricia Etlinger über den Laufsteg schritten, übertrug RTV-Chef Christian Schott live aus dem Ü-Wagen. Weil Live-Publikum wegen Corona nicht möglich war, wurde „Style Alarm“ als Ein-Stunden-Show über Facebook gestreamt und auf Bildschirme in die Schanigärten der Altstadtwirte übertragen. Großes Daumendrücken herrschte bei den Gästen des Segafredo, weil Chefin Tina Forster nach Wochen in der Arbeitskleidung „wieder mal Lust auf ein anderes Outfit“ hatte.

Zweiter Fabian Mayr Bild: RTV

Unhübsch ging niemand aus der Verwandlung hervor. Narzissenkönigin Julia Pflanzelter wurde Dritte, der Steyrer Fabian Mayr gefiel „einmal nicht in Sweater und Jeans“ der Jury und den Votern. Siegerin Kerstin Gesselbauer durfte die neuen Klamotten, Schuhe und unter anderem auch eine neue Hartlauer-Brille gleich mitnehmen, die anderen zwei Preisträger erhielten von den vier Ausstattern jeweils 150 oder 100 Euro. Fazit: Ein schönes Mode-Format, das nach Wiederholung ruft und auf der Website von RTV zum Nachsehen ist.