Sturz auf der Höss: Klinikteam rettete jungen Kremsmünsterer

Der 21-jährige Koch/Kellner aus dem Kremstal verletzte sich dabei lebensgefährlich. Zudem bestand die Gefahr, eine Niere zu verlieren.

Die Teams des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums Kirchdorf und Steyr reagierten allerdings rasch. Sie retteten das Leben des jungen Mannes und ersparten ihm eine aufwendige Operation und mögliche lebenslange Konsequenzen.

Das Ärzteteam verschloss das blutende Gefäß in der Niere mit sogenannten Coils. Das sind kleine Metallspiralen, die durch einen Katheter über eine Punktion der Leistenschlagader eingebracht werden. Am gewünschten Ort im Gefäßsystem angekommen, rollen sie sich auf und verschließen das betroffene Gefäß. So konnten 80 Prozent der Niere Ölsingers gerettet werden. Innerhalb weniger Tage konnte er sogar auf die Normalstation verlegt werden, auch hat er in seinem weiteren Leben keine merklichen Einschränkungen zu erwarten. "Diese Patientengeschichte unterstreicht die Bedeutung von Teamarbeit im medizinischen Bereich und zeigt, dass durch das Zusammenwirken verschiedener Fachgebiete wahre Wunder geschehen können", erklärte das Klinikum nun in einer Aussendung.

