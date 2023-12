Sturm beschädigte Dach der Stadtpfarrkirche Steyr

"Am Dach der Stadtpfarrkirche haben sich durch die Windböen am Vormittag einige Biberschwanzziegel gelockert", sagt Steyrs Feuerwehrkommandant Gerhard Praxmarer, "die größere Fläche, etwa eineinhalb Quadratmeter, wurde vom Wind auf der Südseite der Kirche abgedeckt." Die Ziegel stürzten dabei aus bis zu 40 Metern Höhe vom Dach des im 15 Jahrhundert im gotischen Stil errichteten Gotteshauses in die Tiefe. Zum Glück lockerte der Sturm auf der Nordseite nur wenige Dachziegel. Einige wenige fielen dennoch in Richtung Pfarrberg, der gerade an Einkaufssamtagen von vielen Fußgehern frequentiert wird. Aufgrund der schlechten Witterung waren es einen Tag vor Weihnachten aber deutlich weniger als üblich. Verletzt wurde daher niemand, die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich dennoch sofort ab und säuberte die Straße.

Praxmarer: "Sonst war es heute im Stadtgebiet eher ruhig. Wir hatten nur kleinere Einsätze aufgrund abgebrochener Äste oder umgestürzter Bäume.

Bereits gestern, Freitag, hatte der Magistrat der Stadt Steyr aufgrund der Sturmwarnung aus Sicherheitsgründen eine Sperre des Schlossparks, der Promenade, des Steinwändweges, des Unteren Schiffweges sowie des Christkindlmarktes verfügt. Zuvor war schon in der Nacht auf Freitag, 22. Dezember, eine alte Buche über die Hundefreilaufzone im Schlosspark gestürzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper