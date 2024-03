Leben mit dem Rollstuhl: "Stüfi" erhält Hilfe von Klinik-Team

Das Team der Physikalischen Medizin und Rehabilitation des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikums (PEK) Steyr sammelt jedes Jahr zu Weihnachten intern Spenden für Patienten in besonderer Not. Heuer ging der Geldbetrag, der kurz vor dem Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar übergeben wurde, an Esteban "Stüfi" Grieb.

Der 47-jährige Steyrer, der früher die traditionellen 3x3-Basketball-Events am Resthof veranstaltete, leidet an einer erblichen, überaus seltenen Erkrankung des zentralen Nervensystems, der Friedreich-Ataxie. Grieb muss sein Zuhause kostenintensiv umbauen, um den Alltag im Rollstuhl bewältigen zu können. Über sein Schicksal und wie er mit diesem umgeht hat "Stüfi", wie er überall in Steyr gerufen wird, bereits zwei Bücher – "Aufgeben, was ist das?" und "2020 hatte ich anders geplant" – geschrieben.

Trotz seiner regelmäßigen Termine am Physio-Institut des PEK Steyr wird der Elektro-Rollstuhl bald fixer Bestandteil seines Lebens sein. Das Physio-Team – Markus Etlinger, Nicole Dengg und Andrea Hoflehner – übergaben an "Stüfi" den Spendenbetrag in Höhe von 540 Euro.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner