Studienbeginn wie früher mit bangem Blick auf den Winter

Schritt für Schritt wird jetzt der Studienbetrieb an der Fachhochschule OÖ Campus Steyr hochgefahren. Für die 1400 Studenten und 170 Mitarbeiter soll es ein Semesterbeginn wie früher werden – mit vollen Hörsälen und jeder Menge Begleitveranstaltungen. Das Karrierefestival am Freitag, 30. September, wird diesbezüglich den Auftakt bilden. Erstmals wird heuer in Steyr auch ein MBA-Studium angeboten.